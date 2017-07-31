Пожалуй, самое любимое радио Русское Радио Барнаул отмечает свой день рождения и в честь этого запускает акцию "22 тр на ДР РР".
"22 тр на ДР РР" — акция, где каждый желающий может выиграть 1000 рублей.
Игра будет проходить в эфире на 105.4 FM и в группах радиостанции в социальных сетях. Ежедневно со 2 по 16 августа ведущий в эфире программы "Стол заказов" будет анонсировать место нахождения команды от Русского Радио с символикой радиостанции в городе (на улице, площади и так далее). Тот, кто быстрее всех найдет локацию, назовет пароль, тот и заберёт приз – 1000 рублей.
Параллельно с эфиром розыгрыш стартует в группе Русского Радио "ВКонтакте", а затем продолжится и в Instagram , где также ежедневно победителю конкурса будет вручаться 1000 рублей.
Комментарии