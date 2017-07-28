Фото: rabochy-put.ru
Столкновение КамАЗа и легкового автомобиля, произошедшее в центре Барнаула, обернулось травмированием четырех человек.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло ранним утром 28 июля в районе дома №33 по проспекту Социалистическому.
По предварительным данным, женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Ipsum, не уступила дорогу на перекрестке КамАЗу. В итоге произошло столкновение машин, а затем грузовик наехал на бетонное крыльцо.
Водитель легковушки и две ее пассажирки получили травмы. Им оказали помощь на месте, госпитализация женщинам не понадобилась.
"Еще один пассажир автомобиля Toyota — женщина 1978 года рождения — с открытой черепно-мозговой травмой, комой 2-й степени, оказана медицинская помощь, госпитализирована в городскую больницу", — уточняют в полиции.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Говорят, представительницы древнейшей ехали.
я только за..когда вот такие дуры не знают где главная дорога на перекрестке ..чтоб им встречались только камазы!!надо ж как то учить их