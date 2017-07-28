В Барнауле решено объединить городские больницы № 3, 6 и 9. Об этом ИА "Амител" сообщил заместитель министра министерства здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов.
"В настоящее время реорганизуется КГБУЗ "Городская больница №3, г. Барнаул" путем присоединения к ней КГБУЗ "Городская больница №6, г. Барнаул" и КГБУЗ "Городская больница №9, г. Барнаул", — говорится в ответе чиновника на запрос агентства.
Замминистра пояснил, что речь идет только о юридических изменениях. Закрытие учреждений не планируется.
Для пациентов ничего не изменится: прием будет проводиться в прежних помещениях, по территориальной прикрепленности населения.
Сергей Насонов пояснил, что объединение учреждений обеспечит "рациональное использование диагностических, кадровых ресурсов, а также финансовую устойчивость медицинской организации".
Также в ведомстве подчеркивают, что прежде чем принять такое решение, был проведен глубокий детальный анализ работы всей первично медико-санитарной помощи Алтайского края.
Вопрос обсуждался с отраслевым профсоюзом, общественными организациями, медицинским сообществом, а также с населением территорий, в которых планируется изменение логистики оказания медицинской помощи.
По словам Сергея Насонова, опыт укрупнения городских медицинских организаций в Барнауле уже имеется и отмечен с положительной стороны.
Как отмечают в ведомстве, в России укрупнение медицинских организаций активно практикуется с 2012 года.
Медицинские организации с низкой мощностью и не обеспечивающие выполнение порядков и стандартов оказания медицинской помощи включаются как структурные подразделения в состав крупных, хорошо оснащенных поликлиник и больниц.
Такое укрупнение должно привести к повышению качества оказания медицинской помощи, а также эффективному использованию всего медицинского ресурса.
"Все вместе в итоге должно повысить удовлетворенность населения качеством медицинской помощи", — подчеркивают в министерстве здравоохранения.
Комментарии
очевидно, они будут соединены подземными переходами (передаю привет Маску)
я и так в 3 не хожу. теперь вообще надо забыть где она находится
один врач там другой там а карточка в 3 месте!
3,6,9 непонятные цифры, сказали бы прямо- тэц, шестиэтажка, кто там ещё?
Заместитель министра министерства министров)))))
речь идет только о юридических изменениях.
ну-ну, а должность генерального с аппаратом не в счет
так больницы или поликлиники? шестиэтажку же вроде закрыли и расформировали( которая на Титова)
Когда объединяли поликлиники, в поликлинике N 1 на Интернациональной исчезло рентгенотделение. Ковыляйте делать снимок на Булыгино или куда там. Оптимизация.