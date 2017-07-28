Фото: zapad24.ru
Полиция в Бийске задержала рабочих одного из городских предприятий, которые пытались похитить с территории завода металл.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленники предприняли попытку присвоить более тонны черного металла.
"Злоумышленники были задержаны с поличным в тот момент, когда грузили свою добычу в личный автомобиль", — уточняют в правоохранительным ведомстве.
Полиция в ближайшее время примет правовое решение по данному факту.
Комментарии
злоумышленники предприняли попытку присвоить более тонны черного металла.
вот дурачки. цветмет дороже