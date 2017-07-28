"Первый канал" официально назван главным источником новостей для молодых россиян. Такие данные содержатся в новом социологическом исследовании "Левада-Центра".
Как сообщает телеканал "Дождь", 54% жителей России в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают смотреть новости на "Первом канале". Не смотрят новости по телевизору 26% опрошенных. На втором месте "Россия-1" (46%), на третьем — НТВ (40%).
Самым популярным из негосударственных телеканалов стал РБК (7%). Реже всего, чтобы узнать новости, россияне включают или смотрят через интернет Russia Today и "Настоящее время" (проект "Радио Свобода"). Из телеканалов, основным продуктом которых являются новости, самую высокую позицию заняла "Россия-24" (34%).
Среди интернет-пользователей чаще всего новости на "Первом канале" смотрят опрошенные в возрасте от 40 до 54 лет (76%) и живущие в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек. Доля молодежи, пользующейся интернетом и узнающей новости от "Первого канала", составляет 53%. Столько же (53%) смотрят новости на "Первом канале" среди жителей Москвы, у которых есть интернет.
Опрос проводился "Левада-Центром" 31 марта – 3 апреля 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондентов в форме личного интервью.
Комментарии
Макароны на уши.
смешно
дождь
"зейналовщина" и "киселёвщина" противопоказаны растущему организму.
"Первый канал" стал главным источником новостей для молодых россиян
это шутка такая?
28.07.2017 13:27
- гость -
Главарь бЛевады цифры опросов рисует не слезая со своего кресла.
Ой, что за бред. Ага, все такие наивные, верят в сказки "На Первом" и смотря новогодний "Голубой огонек"
"Увы, но не Amic.ru". Девочки! Выдохните, Вам сначала нужно свои новости научиться делать, а не копипастить из других сми, а во вторых поменьше орфографических ошибок, ну или делайте вычитку.
( С глубоким уважением)
По поводу первого канала, то согласен с первым комментатором.
А если нет телевизора значит не молодой?