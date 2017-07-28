Фото: flamp.ru
Следственный комитет инициировал проверку в барнаульском лицее №112 после появления сообщений о том, что двое учеников-второклассников в этом заведении подверглись моральному давлению.
"Накануне рядом средств массовой информации региона размещены и показаны материалы о причинении вреда психическому и моральному состоянию двух учеников второго класса лицея №112 города Барнаула", — отмечают в краевом управлении СКР.
В этой связи правоохранительное ведомство начало доследственную проверку в учебном заведении.
"Следствию предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию учебного процесса", — указывают в СКР.
Напомним, ранее появились данные о том, что одного из учеников унижала классная руководительница.
Комментарии
заколебали!
Предлагаю детям юристов и любителей поскандалить запретить отдавать детей в школы и дет сады! Весь мозг высудят!!!
лично я против добровольных поборов. надо сделать платное обучение и ни копейки больше. а то кто-то платит, а кто-то нет
Хоть бы одну засудили, чтоб другим неповадно были. Наша учительница один в один такая же. Бабы базарные, которые ошиблись с профессией
одного из учеников унижала классная руководительница
Рассказывала ему про свою зарплату?
28.07.2017 14:32
- гость -
Бабы базарные, которые ошиблись с профессией
А куда еще идти базарным бабам? В профессии, за которые хорошо платят, их не берут
Если это та на кого думаю, то давно пора. Столько родителей обращались к директору, он ее все время выгораживает.
А при чем тут вообще зарплата???
Я там училась 10 лет, ни разу не собирались деньги на подарки учителю (что удивительно), потому как в других школах действительно собирают, сборы на ремонт тоже минимальные, и учителя ни разу никого не то что не обижали, а даже разговаривали всегда спокойно. Очень удивлена. Директор у них очень строгий, и никогда бы этого не позволил. Я так полагаю, что это обычная предвыборная шумиха. А вот, как дальше их дети там будут учиться, вот вопрос, школа то очень хорошая.