Новую школу, рассчитанную на 550 человек, планируют достроить в новом районе Бийска к 2019 году, пишет "Бийский рабочий".
Об этом сообщил на конференции по развитию наукограда "Строительство и инфраструктура" Дмитрий Маслюк, заместитель главы администрации города по строительству и энергетике. Новая школа будет рассчитана на 550 мест.
Также в следующем году планируется строительство пристроя к школе № 18, которая также находится в квартале АБ. Необходимость в новых школах появилась после того, как в этом районе возвели ряд многоквартирных жилых домов.
В начале мая губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что в ближайшие несколько лет в регионе построят несколько школ на 10 миллиардов рублей. По программе развития школьного образования за десять лет в регионе планируют построить 28 новых школ, 84 пристройки к школам, выполнить капитальный ремонт в 156 школах.
Также в 2019 году в Алтайском крае будут открыты школы в Новоалтайске и Барнауле.
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