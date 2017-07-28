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Рубцовск готов к переменам, заверил сити-менеджер Дмитрий Фельдман в рамках форума, посвященного развитию города.
Напомним, что дискуссионная площадка "Рубцовск: пути развития" организована и проводится к 125-летию со дня основания города. Центральное внимание форума приковано к вопросу появления здесь территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
В целом, говоря о ситуации в третьем по величине городе Алтайского края, глава администрации муниципалитета Дмитрий Фельдман подчеркнул: "Готов к переменам. Граждане готовы трудиться. У Рубцовска должно быть перспективное будущее".
Как сообщает "Катунь24", по словам сити-менеджера, городу необходимо привлечь инвесторов и создать конкурентное производство.
"В городе должны появиться новые рабочие места. За последние пять лет инвестиции снизились на 428 миллионов рублей. А за последние 10 лет население Рубцовска уменьшилось на четыре тысячи человек", — констатировал градоначальник.
На проблемах города остановился и спикер АКЗС Александр Романенко, подчеркнувший, что рубцовчане требуют реального экономического развития.
"Поэтому мы решили сформировать некий посыл, чтобы включить Рубцовск в территорию опережающего социально-экономического развития", — отметил законодатель.
Видит перспективы в механизме создания здесь территории опережающего развития и депутат Госдумы от Алтайского края Виктор Зобнев.
Напомним, ТОСЭР в Рубцовске планируют учредить к весне 2018 года. Статус территории опережающего развития привлекателен в первую очередь тем, что он позволяет давать налоговые послабления для инвесторов и резидентов, готовых вкладывать средства в город.
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