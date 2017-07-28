Фото: "ВКонтакте", "Одноклассники"
Сотрудницы администрации города Барнаула Валентина Казицына и Евгения Рексина прошли в финал конкурса "Финансистка года". Сейчас на сайте проекта началось интернет-голосование. При определении победителей будет также учитываться мнение жюри.
В рамках первого тура в режиме онлайн будут определены победительницы полуфинала по каждому федеральному округу. Они и будут участвовать в финале, который состоится 14 сентября в московском клубе "Известия Hall". Финалистки смогут побороться за главный приз конкурса – уникальную корону и титул "Финансистка года". Проголосовать за девушек можно по этой ссылке.
Валентина Казицына и Евгения Рексина являются сотрудницами городского комитета по финансам, налоговой и кредитной политике.
"Сегодня город Барнаул обладает богатым потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения музейного, культурно-досугового типа, концертные организации, парки культуры и отдыха и другие учреждения в области культуры. Несмотря на обширную сеть курируемых учреждений, финансист должен знать направления и проблемы каждого из них, обеспечить условия для эффективной работы всей отрасли", — пишет о себе Валентина Казицына в анкете на сайте.
Комментарии
А чо это чёрненькой одно фото? Она получше будет.
хосподиии..ну красота не писанная хааааааа!вроде умные девушки ..должны понимать ..одно из дву красота или ум..были б красивыми не были б финансистками
пластику носа нужно перед конкурсом сделать иначе победы не видать
а где фото в купальнике? у блонды по любому должны быть
Молодцы, находят время и деньги на участие в конкурсах. Или банкет за счет бюджета?
Самая финансиста это та, которая бабки получает, а работать за неё менее красивые будут. А ей деньги платят не за работу а за постель
д е р е в н я
Что в кино. что в конкурсах красоты.... где красота?, черненькую можно назвать симпатичной, а светлая... нос.... Лучше бы финансами грамотно занимались, а не в конкурсах участвовали
Очень сексуальный нос. Не слушай иди отов.
То "мис- вертухай", то "мис-мерина" (бабло налогоплательщиков списывают)
(финан) систки года
Я б впоне могла стать мисс вертухай.
Специально для "умных" комментаторов, не забывайте что есть статья 130 УК РФ, вам очень нужно с ней познакомиться!