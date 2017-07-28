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Оперуполномоченного Онгудайского отделения полиции задержали в Республике Алтай по подозрению в превышении должностных полномочий и применении насилия.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 22 июля двое жителей села Инегень ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту. Недалеко от села Чуй-Оозы у мужчин закончился бензин.
"В это время навстречу им двигался автомобиль участкового уполномоченного, и они решили попросить помощи. Когда автомобиль остановился, из него вышли ранее им незнакомые сотрудники полиции в форменном обмундировании. Возмутившись тем, что гражданские лица остановили полицейскую машину, сотрудник полиции незаконно применил специальное газовое средство в отношении одного из потерпевших", — раскрывают подробности инцидента в СКР.
После этого мужчин перевезли в безлюдное место, где их избили.
В настоящее время один из полисменов задержан. Расследование продолжается.
В республиканском МВД сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. В случае если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, добавляют в ведомстве.
Комментарии
воть тебе и Полиция!!! по мне так Милиция лучше была роднееее...