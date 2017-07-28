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Житель Смоленского района Алтайского края приговорен к 2,5 годам лишения свободы за серию автоугонов.
Как сообщили в региональной прокуратуре, преступления были совершены в мае этого года. При этом мужчина не имел цели похитить машины.
"Особенность данных преступлений заключается в том, что житель Смоленского района водительского удостоверения не имеет, никогда не обучался на курсах вождения, экзаменов в подразделениях ГИБДД на право управления транспортным средством никогда не сдавал. Все преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения", — отмечают в надзорном ведомстве.
Во время суда злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
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