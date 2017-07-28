Фото: правительство Алтайского края
Пассажиров барнаульских трамваев и троллейбусов во время поездок будут информировать об услугах городских музеев. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в кампанию включились Алтайский государственный краеведческий музей, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Государственный художественный музей Алтайского края и барнаульский музей "Город".
В специальных аудиороликах будут рассказывать о самых интересных выставках в музеях, археологических находках, народных костюмах, художественных произведениях алтайских и российских художников. Также пассажиры смогут узнать о мастер-классах. Проект реализуется по инициативе заместителя председателя правительства Алтайского края Андрея Щукина.
"Музеи Алтайского края сегодня имеют уникальные фонды, которые вызывают неподдельный интерес у посетителей всех возрастов. Мы видим в последнее время, что в музей приходят целыми семьями, приезжают организованные группы школьников и целые делегации из городов и районов Алтайского края. Рост популярности музеев связан с использованием как традиционных, так и современных технологий презентации экспонатов. Мы благодарны руководителям и специалистам муниципального предприятия "Горэлектротранс" за то, что они поддержали идею о размещении аудиорекламы в общественном транспорте Барнаула. Кроме того, аудиоролики уже транслируют на барнаульском автовокзале", — сказал Андрей Щукин.
Комментарии
ФАС предложила с 2018 года начать сокращать льготы по оплате электроэнергии для населения, ликвидируя перекрестное субсидирование в электроэнергетике.
Об этом заявили СМИ, со ссылкой на опубликованный проект изменений в постановление правительства №1178 (о ценообразовании в энергетике).
Это коснется прежде всего горожан, пользующихся электроплитками и сельского населения, для которых действует скидка до 30% , а разницу оплачивают крупные промышленные потребители, тем самым формируя перекрестное субсидирование.
Полная отмена «перекрестки» приведет к росту тарифов на электричество в 1,5 раза, что может повысить социальную напряженность.