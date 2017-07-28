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Центробанк России принял 28 июля решение об отзыве лицензии у крупного банка "Югра", который имеет свой офис в Барнауле, сообщает пресс-служба регулятора.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 июля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО "Банк "Югра", — сообщил регулятор.
По версии Центробанка, руководство банка манипулировало средствами вкладчиков и предоставляло недостоверную отчетность. "Дыру" в банке оценивают в 100 миллиардов рублей.
В Банке России отмечают, что с 10 июля был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Кроме того, ЦБ с 10 июля возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком "Югра" сроком на шесть месяцев.
Всего предстоит выплатить 170 миллиардов рублей — рекордную сумму для Агентства по страхованию вкладов.
Банк "Югра", основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100". "Югра" имеет свой офис и в Барнауле, который располагается в районе "Норд-Веста".
Комментарии
АС предложила с 2018 года начать сокращать льготы по оплате электроэнергии для населения, ликвидируя перекрестное субсидирование в электроэнергетике.
Об этом заявили СМИ, со ссылкой на опубликованный проект изменений в постановление правительства №1178 (о ценообразовании в энергетике).
Это коснется прежде всего горожан, пользующихся электроплитками и сельского населения, для которых действует скидка до 30% , а разницу оплачивают крупные промышленные потребители, тем самым формируя перекрестное субсидирование.
Полная отмена «перекрестки» приведет к росту тарифов на электричество в 1,5 раза, что может повысить социальную напряженность.