В прямом эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле выступил гендиректор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади. Эксперт рассказал, как наш регион пережил первый месяц с "новым ОДН", каких еще законодательных новаций стоит ожидать, почему нельзя демонтировать общие счетчики и кто такой "Добрый ангел или Большой брат" в Алтайском крае, который не допустил скандала с ОДН и таким образом "сберег" семейные бюджеты местного населения.

Наложили вето

Реформа ОДН будоражит всю страну, начиная с нового года. С 1 января новое законодательство обязало всех российских граждан, проживающих в многоквартирных домах, рассчитываться за ОДН не по приборам учета, а по нормативам. В регионах, где данное требование выполнили, платежи в квитанциях у населения увеличились многократно, что вызвало огромную волну негодования. В Алтайском крае ОДН, или СОИ (содержание общего имущества – новое наименование услуги) осталось темой незамеченной и социальной напряженности не вызвало.

Иван Василиади отмечает: "Региональным правительством было принято своевременное решение наложить пусть неофициальное, но вето на "новый ОДН". Все расчеты за услугу населению продолжили считать по приборам учета, но не выше утвержденного в крае норматива. Такая договоренность между участниками рынка ЖКХ помогла избежать конфликтов в крае и сберегла не один рубль семейного бюджета местным жителям.

По факту получилось, что во многих регионах, где буквально были исполнены требования законодательства, нормативы оказались выше реального потребления. В результате при поддержке Минстроя началась активная кампания по снижению нормативов, на что субъектам дали еще полгода".

ОДН дали второй срок

Второй срок для утверждения новых нормативов продлился до 1 июня. "Первые полгода все экспертное сообщество ЖКХ замерло, с надеждой ожидая, что будут приняты поправки в Жилищный кодекс и схему расчетов за ОДН по приборам учета вернут. Конечно, это нарушало общую идею законодателей, поскольку предполагался откат к старому, но это были серьезные намерения, дважды вносились поправки в законопроект, и ни одни из них не были приняты", — рассказывает Василиади.

И вот с 1 июня во всех регионах Российской Федерации были утверждены новые нормативы уже не на ОДН, как это было раньше, а на СОИ (содержание общего имущества). В Алтайском крае, по расчетам ресурсовиков и управляющих компаний, новые нормативы существенно занизили. Сейчас их повсеместное применение может привести к огромным убыткам обслуживающих многоквартирные дома организаций, которые впоследствии обернутся для них разорением и банкротством.

"Вместо расчета по общим приборам учета в квитанциях населению должны были выставить норматив на СОИ (содержание общего имущества), однако и в этот раз этого не произошло. Дело в том, что в Барнауле у управляющих компаний есть "Добрый ангел или Большой брат", который помогает им в начислениях и печати платежных документов через расчетный центр ВЦ ЖКХ. Он помогает им избежать поспешных решений, которые могут иметь негативные последствия в виде социального напряжения. С 1 июля население края вновь получило квитанции с услугой СОИ (ОДН), рассчитанные не по нормативу, а по показаниям общедомовых приборов учёта. Таким образом, никто не почувствовал разницы", — говорит эксперт.

Решали справедливости ради

Иван Василиади объясняет, что фактически та схема, которая применяется сейчас в Алтайском крае, является легальной только в разрезе прямых договоров между населением и ресурсовиками. Так, по словам специалиста, те многоквартирные дома, которые находятся в непосредственном управлении и имеют прямые договоры с Барнаульской горэлектросетью, электроэнергию на общее имущество считают по счетчику, но не выше нового норматива:

"В текущей ситуации те жители, которые имеют лицевые счета в БГЭС, находятся в более выигрышном положении, потому что в тех домах, где показания приборов учета превышают утвержденный норматив, стоимость услуги снизилась. Схема начислений БГЭС по счетчикам, но не более утвержденного норматива, абсолютно законная, здесь нет никаких компромиссов и недомолвок. Аналогичная схема для управляющих компаний или ТСЖ не совсем законодательно безупречна и де-факто сейчас применяется нелегально, исключительно в гуманистических целях. До тех пор, пока не последовало реакции от прокуратуры или жилищной инспекции, как это произошло в Заринске".

Про общие счетчики

Между тем управляющие компании и ТСЖ с полной серьезностью заявили через СМИ о своем намерении демонтировать в домах общие приборы учета. Жилищники полагают, что так они избавятся от необходимости оплачивать разницу между фактическими показаниями и нормативом, который оплатило население. Однако наш эксперт пояснил:

"Общедомовые приборы учета в многоквартирных домах оплачивали жители, а устанавливались они согласно Федеральному закону "Об энергосбережении". А потому, если счетчик будет демонтирован, в дом вновь придут энергетики и установят новый счетчик. Компенсация затрат на все работы, включая стоимость самого прибора, будет вновь предъявлена населению. И такой круговорот продолжится до тех пор, пока в России не отменят данный закон".

Первая ласточка

В июле, буквально за неделю до окончания весенней сессии Госдумы, депутаты приняли в третьем чтении новые поправки в закон о расчетах за общедомовое имущество (ОДН). Россиянам предложена альтернатива – платить по приборам учета или по утвержденным региональным нормативам. Решение платить по счетчикам жильцы многоквартирных домов могут принять на общем собрании. По умолчанию ОДН оплачивается фиксированно – по нормативу. Законопроект уже утвердил Совет Федерации. Однако, по словам Ивана Василиади, особых чаяний и надежд данный законопроект не вызвал.

"Чтобы легализовать расчеты по приборам учета, управляющим компаниям придется организовывать общие собрания жильцов в каждом доме и протоколом заверять принятые решения. Найдут ли понимание управляющие компании и население в выборе системы расчета за СОИ (ОДН) и смогут ли договориться – вопрос открытый", — отмечает гендиректор БГЭС.

Между тем в практике Барнаульской горэлектросети уже есть положительный прецедент. ТСЖ "Лазурный" предъявил в БГЭС копии протоколов общих собраний жильцов, где население выбирает оплату содержания общего имущества по счетчикам, в том числе выше норматива. Станет ли данное ТСЖ первой ласточкой и предвестником весны в ОДН, пока судить рано. Во всяком случае, у жителей Алтайского края всегда есть надежда на "Доброго ангела или Большого брата" и их разумный подход.