Фото: barnaul.org
Портал Amic.ru напоминает, что в ночь на 29 июля в Барнауле перекроют участок объездной дороги — ограничение будет действовать с 00:00 до 06:00.
Движение будет закрыто на участке от улицы Власихинской до поворота на поселок Кирова.
"Перекрытие запланировано в связи с вводом в эксплуатацию правой части путепровода и началом ремонта левой части. В ГИБДД просят водителей заранее выбирать возможные пути объезда", — уточняют в пресс-центре городской администрации.
Отметим, что ремонт путепровода ведется с августа 2016 года.
Говоря о проведении работ, заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат отметил: "Ремонт путепровода близится к завершению, после этого пропускная способность участка значительно увеличится, исчезнут пробки. Просим автомобилистов набраться терпения, а этой ночью — выбирать другие маршруты поездок".
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