Фото: пресс-служба АлтГУ
Алтайский государственный университет в 2019 году выпустит фильм к своему 45-летнему юбилею. Фильм расскажет об истории университета, его коллективе, достижениях в научной, образовательной, международной и культурной сферах деятельности.
Как сообщили в пресс-службе вуза, картину будут снимать на камеру с разрешением 4К. К слову, именно на такие камеры Ридли Скотт снимал в 2015 году фантастическую ленту "Марсианин".
"Качество будущего фильма определяется не только высоким профессионализмом съемочной группы, но и техническим уровнем оборудования, которое было приобретено при поддержке Министерства образования и науки РФ. Больше ни в одном вузе СФО видеооборудования подобного класса нет. Профессиональная видеокамера позволяет снимать фильмы с разрешением 4К и с применением технологии "Slow motion", — говорится в сообщении.
Предполагаемая продолжительность фильма – 12–15 минут. Съемки закончатся осенью 2017 года, после чего команда управления информатизации приступит к его монтажу. Посетителям официального сайта Алтайского государственного университета предоставляется уникальная возможность увидеть мгновения первого съемочного дня и рабочие видеоматериалы будущего фильма.
Комментарии
Ну и заголовок. Я думал, что у Ридли Скотта камеру отобрали. Ну или купили.
В съемках "Марсианина" и GoPro использовали. Может быть Гоупроху взяли?
это будет однозначно шедевр! хотя я марсианина не осилил, когда он с помощью камеры стал передавать данные. да, это должно было выглядеть заумно, но проще было передать голос или морзянку