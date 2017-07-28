Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru

Работы по перекраске нового моста через Обь в Барнауле займут три года и стартуют уже в 2017-м, рассказал порталу Amic.ru заместитель начальника отдела мостов "Алтайавтодора" Антон Кастюрин.

"Общее финансирование работ составляет 243 миллиона рублей, оно распределено до 2020 года. Это очень внушительные средства", — сказал собеседник, уточнив, что работы начнутся уже в этом году.

На этот год, по словам Антона Кастюрина, выделяется 16 миллионов рублей. "Старое покрытие будет удаляться. Затем поверхность будет обрабатываться грунтовкой, а после — наноситься финишный слой лакокрасочного покрытия", — отметил представитель "Алтайавтодора".

Что касается цветового решения, то мост не изменит свою "окраску" и останется в прежних тонах.

Напомним, о планах перекрасить новый мост через Обь в Барнауле стало широко известно на этой неделе, когда отмечалось 20-летие со дня ввода переправы в эксплуатацию.

В рамках перекраски моста предусмотрены мероприятия экологического характера, направленные на то, чтобы стружка с объекта не попадала в реку.

Новый мост сегодня представляет собой шестиполосное сооружение длиной 942 метра и пропускной способностью более 26 тысяч автомобилей в сутки. Это основной инфраструктурный объект, соединяющий в районе Барнаула правый и левый берега Оби.