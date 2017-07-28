Фото: youtube.com
Власти краевой столицы опубликовали видео, на котором зафиксировано, как четверо молодых людей повредили гранитные шары на реконструированном мосту через Барнаулку.
Кадры с камер слежения появились на официальном сайте мэрии в пятницу, 28 июля. На видео можно заметить, что злоумышленники совершили правонарушение.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что сам инцидент произошел в ночь на 19 июля на проспекте Ленина. От действий злоумышленников пострадали декоративные элементы моста, изготовленные специально для этого объекта на Колыванском камнерезном заводе.
Полиция довольно быстро задержала четверых подозреваемых, которые дали признательные показания. Уголовное дело по данному факту возбуждено не было. История обошлась административными мерами — составлением материала по статье 7.17 КоАП — уничтожение или повреждение чужого имущества.
Комментарии
На видео один малолетний парень легко скидывает 300 килограммовый шар. Он на соплях держался или парень мутант-силач какой-то?
или парень мутант-силач какой-то?
яги перепил, силушку богатырскую некуда было девать
Если бы шар был по человечески закреплен, то яга бы не помогла. Может только то пойло которое Астерикс и Обеликс пили помогло бы.
что за ушлепки, которым нравится жить в разрухе?
мало штрафа таким, всем четверым исправительные работы на полгода- туалеты мыть, общественные..
за уничтожение или повреждение чужого имущества ни статьи ни штрафа - значит сынки чинуш. ФИО у идиотов есть!!!
только труд сделает из обезьян - человеков
и родоков их привлечь заодно, пусть тоже сортиры натирают
и родоков их привлечь заодно, пусть тоже сортиры натирают
По шару в задний проход загнать и этим ушлё пкам и их родителям.