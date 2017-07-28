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Градостроительный совет при администрации Барнаула в пятницу, 28 июля, провел очередное заседание. Как сообщает пресс-служба мэрии, члены совета повторно рассмотрели эскизный проект 2-й очереди спортивного комплекса "Магис-Спорт" по адресу ул. Взлетная, 25.
Разработчик учел замечания, высказанные экспертами ранее, привел в соответствие стандартам элементы проекта – парковку и пешеходную зону, вписал объект в архитектурный ансамбль микрорайона. Проект был согласован без замечаний.
Также совет согласовал проект ТЦ "Леруа Мерлен" по адресу Павловский тракт, 192а, который предусматривает пристройку двух тамбурных помещений к существующему тамбуру и устройство распашных дверей для эвакуации дополнительно к существующим дверям.
Эскизный проект одноэтажного гаража с двумя подземными этажами по улице Шумакова, 8а был отклонен и отправлен на доработку в связи с тем, что проектировщик никак не учел рекомендации, высказанные советом при рассмотрении эскиза год назад. Кроме того, с условием доработки был принят проект реконструкции здания картофелехранилища с пристроем под объекты розничной торговли, который расположен на ул. Германа Титова. По словам председателя совета Сергея Боженко, разработчики представили чисто конструктивное решение, без проработки архитектурных вопросов, вопросов эстетики, благоустройства и озеленения территории.
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