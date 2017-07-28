Фото: alfaty.ru
Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда автомобиля Mercedes на пешехода — ДТП произошло на проспекте Космонавтов.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился еще 12 июля около 11:40 в районе дома №14 м.
"В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую больницу №1", — уточняют в Госавтоинспекции.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят обращаться по телефонам 393-552, 391-090, 393-555 или 02.
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