Министерство образования Чечни велело местным школам закупить дневники с эмблемой футбольного клуба "Ахмат". Стоимость каждого равняется 90 рублям, сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на сотрудников образовательных учреждений.
"В ближайшие два дня необходимо представить данные о количестве школьников, а значит, и потребности в дневниках", — сказала изданию директор одной из грозненских школ на условиях анонимности.
Стоимость одного дневника – 90 рублей. Родители уже заявили, что цена довольно приемлемая.
"Одно время навязывали бейджики, затем косынки для девочек, эмблемы школ, затем форму одежды", – заявила жительница Грозного.
По информации издания, о распоряжении стало известно в том числе из распространяемой в WhatsApp аудиозаписи, на которой неизвестная женщина говорит о необходимости помочь издательству и купить эти дневники.
Летом этого года футбольный клуб "Терек" был официально переименован в "Ахмат". На первый матч чемпионата России в Грозный приехали известные артисты и футболисты, включая Роналдиньо, который надел на себя футболку клуба. После двух туров "Ахмат" набрал 6 очков и идет в группе лидеров чемпионата страны по футболу.
Комментарии
Скоро всю Россию нагнет Дыров.....
После того как они всех школьниц объявили женщинами и надели на них хиджаб, заставить купить дневнеки - просто мелочь.