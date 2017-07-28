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Арест Алексею Бикташеву, обвиняемому в совершении ДТП в центре Барнаула, в результате чего погибли два человека, продлили на один месяц.
Как сообщили в Октябрьском районном суде краевой столицы, вопрос о мере пресечения был рассмотрен накануне. В итоге судья Анастасия Искуснова приняла решение пролонгировать арест Бикташева на один месяц.
В настоящее время в процессе объявлен перерыв. Следующее заседание состоится 31 июля в 13:00.
Отметим, в ходе предыдущего заседания суда сам Алексей Бикташев заявил, что неизлечимо болен. Это, впрочем, не стало основанием для того, чтобы выпустить его из СИЗО.
Напомним, Бикташеву инкриминируют совершение смертельного ДТП в центре Барнаула, в результате которого погибли два человека. Авария произошла утром 29 апреля этого года.
Известно, что молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.
В результате 27-летняя горожанка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм. По данным полиции, в отношении молодого водителя BMW десятки раз выписывались штрафы за нарушения ПДД.
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