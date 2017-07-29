Фото: Андрей Луковский
День открытых дверей прошел в лечебно-исправительном учреждении №1 УФСИН России по Алтайскому краю.
В гости к осужденным пришло более 30 родственников, которые побывали на территории колонии, посетили праздничный концерт. В ходе мероприятия родные и близкие осужденных посетили православный храм, помещения отрядов, столовую, отделение медико-социальной реабилитации для людей, страдающих наркологическими заболеваниями, психологическую лабораторию, побывали на производственных участках.
После экскурсии состоялась встреча осужденных с родственниками. Специально к этому дню осужденные подготовили концертную программу.
Завершилось мероприятие в столовой, где осужденные с родственниками пообщались за чашечкой горячего чая со сладостями.
Сейчас в лечебно-исправительном учреждении №1 содержится более 840 осужденных.
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Мило