Премьера "Взрывной блондинки"
27 июля в прокат вышел один из самых скандальных фильмов этого года - "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон.
"Сносный боевик", "Шарлиз Терон — непревзойденная", "Ещё никогда я настолько не ошибался в фильме", — пишут свои отзывы о киноленте посмотревшие и делятся фотографиями с премьерного показа.
Взрывная блондинка — сносный боевик на один раз с невероятно накрученными интригами ради интриг. Экшен хорош, не хуже, чем в Джоне Уике, но его мало. И все же сюжет буэе... Сидишь ты такой, пытаешься увязать в голове массу картонных героев с их интригами и в какой-то момент понимаешь — на кой хер тебе вообще в это вникать? Кино из серии, ну знаете, нахрен не нужное, но если делать нечего, то посмотреть с пивом можно. Обзор к выходным. #взрывнаяблондинка #блондинка #взрывная #шарлизтерон
Взрывная блондинка произвела на меня невероятные впечатления ещё никогда я настолько не ошибался в фильме. Трейлер обещал все что я люблю- ахуенный музон, красивых баб, стиль, жёсткий мордобой, талант МаКэвоя и в фильме это все есть и это невероятно скучно. Пиздец как бесконечно скучно. Это как ты встречаешь милую,заботливую, умную даму с внешностью порнозвезды а она такое бревно что при взгляде на свою руку у тебя дикий стояк. Фильм пытается быть шпионским триллером но интрига абсолютно не цепляет. Все драки фильма жестоки и кровавы но кажется что все враги умирают от приступов джентельменства так как либо мешкают с убийством главной героини либо просто отказываются Ее добить. Встань пожалуйста на пакет🤷🏻♂️ очень блять вежливо братишка баба же не перемесила половину твоих коллег. Музыка в фильме ахуенная конечно но все треки суют невпопад куда надо и куда не надо как будто денег на композитора нет и они плейлист в контакте включили. Единственный норм шпион в фильме это персонаж МаКэвоя но он страдает от синдрома Бэйна из трилогии Нолана-он безбожно крут в течении фильма но к концу его бездарно сливают. А главный сюжетный твист настолько криво преподнесли что на него откровенно поебать. Кароч Рояли из кустов, бесполезные персонажи, каменный ебыч Шарлиз Терон, хуевая интрига для меня фильм похоронили. 4ебейшихперчиваляиз10. Го хуесосить мой отзыв щенки #отзывотмищенко#взрывнаяблондинка#шарлизтерон#джеймсмакэвой
На премьере фильма #ВзрывнаяБлондинка с невероятной #ШарлизТерон 💥 спасибо за 👗 @terekhovofficial 💄 @burobeauty #terekhovofficial #terekhov #AtomicBlonde #premiere
🎬Знаете, существует такое призвание — вставать в четверг с утра пораньше и штурмовать кинотеатры..Сегодня как раз такой день, и что же он нам принёс? А принёс он нам очередной бред от киноделов в лице "Взрывной блондинки". Я абсолютно не понимаю ❗️КАК❗️актёры такого уровня могут сниматься в подобных беспонтовых проходняках? Ненависть к фильму начинает разгораться практически с самого начала, достаточно только того, что русских выставляют врагами всех остальных государств, и каждые 5 минут с экрана только и доносится "ох, уж эти русские", "во всем виноваты русские" и всё в таком духе. Помимо того, что авторы задвигают зрителям, какие же русские негодяи, на протяжении всего фильма нам активно пропагандируют алкоголь и сигареты, счёт которым мы потеряли уже на 30й минуте фильма. И "вишенкой на торте" стали грязные однополые постельные сцены, в контексте данного фильма вызывающие лишь недоумение и ничего кроме. Теперь стало понятно, почему у картины рейтинг 18+🤔 Думал, хуже быть не может, но ближе к финалу закипал не только я, некоторые люди покидали зал, так и не досидев до конца😬 Создатели додумались подобрать саундтрек к финальной перестрелке из репертуара В.Высоцкого, ну не дэбилы ли? А вообще довольно забавно смотреть как 50-килограммовая девушка пачками раскладывает вооружённых бандитов практически голыми руками. Хоть это и выглядит как фантастика, где один бессмертный суперагент способен навалять кому угодно, сцены мордобоев вполне добротные, да и в целом сняты они неплохо. Давайте теперь добавим к ним мрачный антураж Германии времён конца 80-х годов, и, конечно же, топовые саундтреки того времени, которые на слуху и по сей день #ВзрывнаяБлондинка
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Свадьба Никиты Преснякова
27 июля Никита Пресняков женился на Алене Красновой, являющейся дочерью известного бизнесмена России. Об этом событии написали все СМИ, а Instagram наполнился снимками и видео со свадебной церемонии.
Счастливые молодые со своими семьями. Долгих вам лет счастья и любви @npresnyakov и @alenaakrasnova Decor: @lidseventhouse #AnRealWedding #крутобытьдекоратором #lidseventhouse #lidsdecor #wedding #weddingdecor #weddingflowers #moscowwedding #registration #decor #flowersdecor #никитапресняков #аленакраснова #аллапугачева #кристинаорбакайте #филиппкиркоров #максимгалкин #владимирпресняков #натальяподольская #ялюбитьсвоюработу
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Скриптонит в клипе Тимати
27 июля Тимати и Гуф записали клип на пеню "Поколение". Видео (на момент выхода публикации) уже набрало 2 559 662 просмотра.
В клипе также принял участие рэпер Скриптонит. И вот что он сказал по поводу клипа: "Я, конечно, человек практичный, иллюзий не питаю, но вы меня извините, пацаны, это какой-то провал".
Сам Гуф написал: "Приятно видеть, что больше половины из вас вполне адекватные люди. Хейта, конечно, тоже хватает разного, но без него не было бы так интересно все это".
Обвал склона в Нагорном парке
Часть склона в Нагорном парке осыпалась. Причиной стало перенасыщение грунта дождевой водой.
"Предсказуемо, ожидаемо, нормально", "Опять дождь виноват", "Еще пара недель таких дождей, и лестница посыпется", "Это вандалы на тракторе постарались!", "То буквы на входе в подземный переход там ветром сдувает, то фонари падают, то шары катятся, теперь грунт осыпается. Что ждать дальше, обрушение лестницы?" — реагируют барнаульцы на случившееся, а также предлагают решение проблемы, например, создать огромный зонт.
Комментарии
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