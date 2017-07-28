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Федеральное агентство по туризму назвало самые популярные для отдыха города в России за первое полугодие 2017 года, пишет РИА Новости.
Ростуризм определял главные направления внутреннего туризма совместно с агрегаторами туристических предложений России и туроператорами. По итогам первого полугодия 2017 года в числе лидеров оказались Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
Отмечается, что в этом году заметно вырос спрос на отдых в Минеральных Водах. Так, объём продаж авиабилетов туда-обратно увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом стоимость авиаперелётов сократилась.
Кроме того, общий объём продаж на рынке авиаперевозок в первой половине 2017 года увеличился на 55%, что, по мнению экспертов, свидетельствует о выходе из кризиса.
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