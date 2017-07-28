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Движение перекроют на трассе под Барнаулом вечером 28 июля на три часа в связи с передислокацией военных колонн.
"В связи с плановым движением военных колонн 28 июля 2017 года будет ограничено движение для всех видов транспорта", — отмечают в краевой Госавтоинспекции.
Ограничение будет действовать с 19:50 до 23:00 на участке автодороги "ЗАТО Сибирский – трасса Р-256 — поселок Украинский".
Автомобилистов призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной ситуации.
Комментарии
Главное, как вовремя - в пятницу вечером! Спасибо, вам защитнечки))