Фото: из архива Amic.ru
Прокуратура взяла "на карандаш" ситуацию, связанную с затянувшимся строительством в Барнауле многоквартирного дома по улице Антона Петрова, 254.
Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, гендиректору компании "СтройГАЗ" Андрею Ткаченко объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства о долевом строительстве. Правоохранители контролируют соблюдение прав граждан, являющихся дольщиками проблемного объекта.
В прокуратуре также констатируют, что этот многоквартирный дом начали строить в 2010 году. К настоящему времени в эксплуатацию не сданы блок-секции №№ 4, 4а и 4б.
Портал Amic.ru ранее сообщал, что дольщики, не получившие свои квартиры, пригрозили выйти на пикет. В разговоре с нашей редакцией гендиректор "СтройГАЗа" Андрей Ткаченко подчеркивал, что дом должен быть сдан в эксплуатацию до февраля 2018 года.
"Людям просто нужно внимательно прочесть договоры, которые они заключили. Тогда они увидят, что никакие сроки нами не были нарушены. Возможно, прежнее руководство обещало сдать дом быстрее, чем указано в договоре, но не получилось. Однако есть контракт, в котором прописаны сроки", — отметил собеседник.
Комментарии