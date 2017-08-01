10 августа в здании ДК Моторостроителей соберутся ведущие строители Алтайского края, чтобы отпраздновать профессиональный праздник и отметить почетными наградами всех, кто внес ценный вклад в строительство города и развитие региона.
"В Алтайском крае более 2000 строительных компаний и более 20 000 строителей. Нам хотелось бы поздравить каждого, кто причастен к такому тяжелому созидательному труду. Строительство родного города и создание такого дома для будущих поколений, в котором хочется жить, – действительно благородное дело, и День строителя — это еще один повод посмотреть на результаты нашего общего труда и оценить дальнейшие перспективы", — сообщили в Союзе строителей Алтайского края, силами которого и организуется это мероприятие.
В Союзе отмечают, что сегодня передовиками строительства в крае являются такие застройщики, как "Жилищная Инициатива", ИСК "СОЮЗ", ПСК "Строительная Перспектива", СК "Сибирия", "ПР Холдинг", "Домстрой-Барнаул", "Алгоритм", "Селф", "Алтайэнергожилстрой", "Карнеол", "Горем-3", "СтройСиб" и др.
Однако, общаясь в основном с застройщиками, горожане не знают, кто еще участвует в создании будущего жилья, а их вклад не менее ценен, говорят в организации. Это проектировщики зданий и производители строительных материалов, железобетонных изделий.
На сцене ДК Моторостроителей для гостей мероприятия выступит духовой оркестр, а также популярные творческие коллективы Барнаула.
Мероприятие посетят представители администрации Алтайского края, регионального министерства строительства, администрации Барнаула, а также Совета ветеранов Союза строителей Алтая.
Праздник состоится 10 августа в 15:00. Вход свободный.
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