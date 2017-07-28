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Крым заявил о полном отключении электроэнергии на полуострове

, ИА "Амител"
Сработала противоаварийная автоматика

Фото: s5.bloknot.ru

В Крыму полностью отключена электроэнергия. Об этом заявил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, сообщает RT.

По его словам, сработавшая противоаварийная автоматика привела к отключению всех четырех веток энергомоста в Крым.

"Произошло отключение четырех линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются", — сообщил Белик.

Как отмечается, на улицах Симферополя отключены светофоры, встали троллейбусы. Продовольственные магазины закрыты. Крупные инфраструктурные объекты подключаются к резервным источникам электроснабжения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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