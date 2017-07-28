В Крыму полностью отключена электроэнергия. Об этом заявил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, сообщает RT.
По его словам, сработавшая противоаварийная автоматика привела к отключению всех четырех веток энергомоста в Крым.
"Произошло отключение четырех линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются", — сообщил Белик.
Как отмечается, на улицах Симферополя отключены светофоры, встали троллейбусы. Продовольственные магазины закрыты. Крупные инфраструктурные объекты подключаются к резервным источникам электроснабжения.
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