Воспитанников детского лагеря в селе Пажга в Сыктывдинском районе Коми отправили на уборку борщевика в рамках "трудового десанта". Формально уборка называлась прогулкой. Об этом сообщает LIFE.
Воспитанники рубили ядовитые растения лопатой, никакой спецодежды и рукавиц им не выдали. В результате шесть человек получили сильные ожоги рук и ног. Когда ситуация получила огласку, педиатр Пажгинского интерната встал на сторону руководства заведения.
"Борщевик он такой, на жаре сам брызгается своим соком в детей", — заявил медик.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил центральному аппарату ведомства разобраться в ситуации.
"На данный момент следователями уже опрошены воспитанники и медицинский персонал школы-интерната, проведены судебно-медицинские экспертизы на предмет наличия у детей телесных повреждений, изучается документация о проведении подросткам необходимого инструктажа сотрудниками учебного заведения", — говорится в сообщении СКР.
Комментарии
У меня весь садовый участок в борщевике, выдергиваю в перчатках, бывает, что лица и тела касается.