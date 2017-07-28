Румынские власти не пустили летевший в Молдавию самолет с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, сообщает LIFE со ссылкой на члена "Деловой России" Игоря Чайку.
Чайка отметил, что борт с вице-премьером перенаправили в Минск. "Самолет не пропустила румынская сторона. Румыны не хотят полноценных отношений Молдавии с Россией", - заявил он.
По его словам, аэропорт в Кишиневе заблокирован антироссийскими силами. Несколько десятков радикалов, выступающих за объединение Молдавии с Румынией, протестуют возле аэропорта против визита Рогозина.
Участники акции держат государственные флаги Румынии, плакаты с требованием вывода российских миротворцев из Приднестровья. Сейчас проезды в ВИП-зал аэропорта в Кишиневе перекрыты полицейскими.
Рогозин планирует сегодня прибыть в Кишинев, а уже завтра — принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.
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