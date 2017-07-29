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Суббота, 29 июля, в Алтайском крае пройдет в условиях штормовой погоды и падения температуры воздуха.
"В Алтайском крае днем 29 июля сохранятся дожди, грозы, при грозах местами сильные и очень сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду", — сказано в штормовом предупреждении регионального Гидрометцентра.
Осадки ожидаются на большей части территории края. Дневные температуры составят +18…+23, местами до +28 градусов.
В Барнауле также временами дождь, ливни, грозы, возможен град. Днем в краевом центре +21…+23 градуса.
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