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Грозовой шторм и "похолодание" прогнозируют в Алтайском крае 29 июля

, ИА "Амител"
Ливни с градом и шквалистым ветром ожидаются в регионе в субботу

Фото: forums.drom.ru

Суббота, 29 июля, в Алтайском крае пройдет в условиях штормовой погоды и падения температуры воздуха.

"В Алтайском крае днем 29 июля сохранятся дожди, грозы, при грозах местами сильные и очень сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду", — сказано в штормовом предупреждении регионального Гидрометцентра.

Осадки ожидаются на большей части территории края. Дневные температуры составят +18…+23, местами до +28 градусов.

В Барнауле также временами дождь, ливни, грозы, возможен град. Днем в краевом центре +21…+23 градуса.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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