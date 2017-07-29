Фото: avito.ru
Таунхаус площадью 220 квадратных метров, расположенный на Змеиногорском тракте в Барнауле, выставили на продажу за 13 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Двухэтажное жилье находится на участке 3,5 сотки в закрытом охраняемом поселке санаторной части города.
"Без лишних перегородок, просторные светлые комнаты по 30 квадратных метров, имеется витражное остекление в гостиной и спальнях. Гараж на два автомобиля (40 квадратных метров)", — отмечает продавец.
На первом этаже расположены кухня, гостиная, котельная, санузел, место под гардеробную, погреб, а также выход на открытую террасу.
На втором этаже – три спальни, ванная и гардеробная. В доме выполнен свежий ремонт, мебели нет.
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