Президент России Владимир Путин обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с призывом быть строже к лихачам на дорогах, сообщает LIFE.
По словам главы государства, именно из-за превышения скорости на трассах в основном происходят ДТП с тяжtлыми последствиями.
"Безусловно, качество дорог — это одна из ключевых проблем, но и с лихачами нужно построже. Потому что в основном ДТП с тяжелыми последствиями происходят на междугородных, межрегиональных трассах, и основными причинами являются нарушение скоростного режима и выезд на сторону встречного движения", — отметил Путин.
Еще одной причиной является езда в состоянии алкогольного опьянения.
Комментарии