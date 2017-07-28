В пресс-службе Министерства энергетики России сообщили о восстановлении подачи электричества по трем веткам энергомоста в Крым, пишет "Крыминформ".
По словам министра топлива и энергетики республики Вадима Белика, нагрузка составляет 843 МВт, это на 50 МВт ниже потребления, зафиксированного накануне.
Как сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов, в первую очередь были подключены Керчь, Феодосия, Судак и частично Симферополь.
"В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена полностью по всей республике", — заверил Аксенов.
Ранее крупнейшие города Крыма вновь остались без электричества. Позднее в Минэнерго сообщили, что инцидент произошел из-за аномально высокой жары, установившейся в Краснодарском крае.
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