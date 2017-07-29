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Лидер фашистской Италии и один из главных злодеев XXвека, да и всей истории человечества, Бенито Муссолини появился на свет ровно 134 года назад - 29 июля 1883-го.
Конечно, ему было далеко до еще более темной личности – Адольфа Гитлера. Однако именно Бенито Муссолини следует называть фашистом номер один, а не его германского "коллегу", возглавлявшего национал-социалистическую немецкую рабочую партию.
О том, кто такой Муссолини, знают очень многие. Поэтому портал Amic.ru предлагает подборку малоизвестных фактов о злом гении XX столетия.
- Бенито Муссолини, возглавляя фашистскую Италию, официально носил титул Дуче – вождя, главы национальной фашистской партии;
- Муссолини активно заявлял, что он – атеист. Однако был гиперболично суеверным человеком. Он боялся людей с физическими недостатками, особенно горбунов, не любил бородатых мужчин, считал 13-е и 17-е числа несчастливыми;
- Еще в детстве Муссолини показывал свой эмоциональный и даже буйный характер. В 1895 году из-за неуправляемого поведения его пришлось перевести в другую школу. И именно в это время он уже пытался руководить товарищами, был злопамятен и жесток, часто дрался;
- Муссолини был способным ребенком. В четыре года он научился читать, а в пять лет играл на скрипке;
- Чтобы избежать военной службы, Муссолини в 1902 году эмигрировал в Швейцарию. В 1903 году Муссолини по запросу Италии был арестован швейцарской полицией за уклонение от призыва, а в 1904 году его судимость погасили по амнистии, и вскоре он добровольцем записался в армию;
- У Муссолини было множество любовниц, а его современники отмечают, что он был склонен к случайным сексуальным связям;
- Муссолини любил летный спорт и даже носил звание "первого пилота итальянской империи";
- Дуче занимался фехтованием, плаванием, лыжами, конной ездой, совершал длительные пробежки по пляжу, участвовал в регатах, был страстным автомобилистом. Дуче возглавлял пропагандируемое им движение за здоровый образ жизни;
- Муссолини был расстрелян 28 апреля 1945 года на окраине деревни Меццегра. Мертвые тела дуче и его любовницы перевезли в Милан, где подвесили за ноги к перекрытиям бензоколонки на площади Лорето. После этого веревки подрезали, а тела некоторое время лежали в сточной канаве. Лицо Муссолини было обезображено до неузнаваемости.
Комментарии
Конец Дуче был предсказуем, как и у всех диктаторов.