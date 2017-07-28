Жители Барнаула просят администрацию города установить памятник Честеру Беннингтону - скончавшемуся солисту группы Linkin Park.
На сайте Change.org появилась петиция, в которой с этой просьбой местный житель Роман Никаноров обращается к главе города Людмиле Зубович и главе администрации Барнаула Сергею Дугину.
"Я не был его ярым фанатом, но считаю его одним из лучших исполнителей современности. То, сколько души он вкладывал в свои песни не выразить никакими словами. Каждая его песня была своего рода историей жизни, историей, в которую веришь благодаря искренности Честера. Я уверен что я не один, кто считает так же. И уверен что я не один считаю, что он достоин того чтобы увековечить его память в нашем городе!", — пишет автор петиции.
Тело 41-летнего Честера Беннингтона нашли утром 20 июля в особняке в пригороде Лос-Анжелеса.
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