Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал решение властей Румынии и Венгрии не разрешать его самолету проследовать в Кишинев над их территорией.
"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", — написал Рогозин на своей странице в твиттере.
Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июля 2017 г.
Ранее сообщалось, что было принято решение идти на безопасный запасной аэродром в Минск, с тем чтобы провести необходимую дозаправку и связаться с властями по дальнейшему перелету самолета. Рогозин с борта связался с российским МИДом и Росавиацией.
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