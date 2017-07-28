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Американец убил жену на круизе, посвященном убийствам

, ИА "Амител"
По прибытии в штат Аляска мужчину задержали

Фото: all-cruises.ru

Мужчина убил свою жену в ходе круиза на Аляске, темой которого были таинственные убийства, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail. Морское путешествие продолжалось неделю, судно стартовало из Сиэтла в штате Вашингтон.

Изначально из-за тематики круиза команда судна подумала, что совершенное убийство - это лишь постановка.

Как сообщается, 39-летний Кеннет Манзанарес убил свою жену Кристи в их каюте на борту Emerald Princess из-за того, что она смеялась над ним в присутствии детей. Охрана судна обнаружила женщину с серьезной травмой головы. Как рассказал персонал, Манзанарес пытался выкинуть ее тело за борт.

По прибытии в штат Аляска мужчину задержали. В четверг ему предъявили обвинения.

Семья из Юты находилась на борту судна среди почти 3,5 тысяч других пассажиров, когда произошел инцидент.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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