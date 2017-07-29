Рогозин посвятил стих чиновникам, не пустившим его самолет в Кишинев

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в стихах выразил своё отношение к тому, что Румыния отказалась пускать рейс S7, на борту которого находился чиновник. Творческий ответ на действия Бухареста он опубликовал на Facebook.
Ранее вице-премьер уже выразил свое возмущение в "Твиттере", написав "ждите ответа, гады".
Самолет вылетел из Домодедово в Кишинев утром, 28 апреля. Вскоре появилась информация, что рейс не пустили в Румынию и он был вынужден сесть в Минске, потому что лететь дальше не хватало топлива. На Власти Молдавии не допустили их к участию в празднованиях по поводу 25-летия с момента начала миротворческой операции в Приднестровье.
В Румынии уже прокомментировали ситуацию и заявили, что не пустили самолет, потому что в нем находилась "санкционная персона".
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