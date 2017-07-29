Фото: i-sonnik.ru
Пожар произошел в строящемся здании на территории Барнаула вечером в пятницу, 28 июля.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в экстренное ведомство в 16:40. Ликвидировать пожар удалось в 17:10.
Где именно произошел пожар, не уточняется. "На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 21 человека и 6 единиц техники, том числе от МЧС России привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники", — добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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