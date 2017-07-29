Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего жителя Кош-Агачского района Республики Алтай, обвиняемого в угрозе убийством, сообщается на сайте регионального МВД.
Как сообщается, в марте 2017 года мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Мать, в доме которой он проживает, сделала ему замечание по поводу чрезмерного употребления алкоголя. На сделанное замечание мужчина отреагировал агрессивно, и между родственниками произошла ссора, в ходе которой обвиняемый взял лежавший на столе кухонный нож, и, подойдя к матери, замахнулся в ее сторону, высказывая при этом угрозу убийством.
"В сложившейся обстановке, учитывая состояние алкогольного опьянения и агрессивное поведение, пожилая женщина восприняла угрозу реально", — говорится в сообщении.
Действия обвиняемого квалифицированы как угроза убийством. За совершение указанного преступления законодателем предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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