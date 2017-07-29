Под Ярославлем в районе деревни Павловское скорая помощь с пациентом на целых четыре часа увязла в грязи, сообщает "76.ру".

Видео с операцией по спасению старенького уазика сегодня появилось в соцсетях.

Суд в 2013 году обязал чиновников сделать дорогу до 2014 года. На дворе 2017 год. Как сообщается, из-за отсутствия дороги в деревне уже умерло несколько человек.

"Этой дорогой прежняя администрация занималась аж с 2014 года. Был проведен аукцион и его выиграла фирма "Масис". В июне 2015 года с ними был заключен контракт на 3 миллиона 71 тысячу рублей. Согласно техзаданию дорога должна была быть сдана к 1 августа 2015 года. Но этого не случилось", — рассказал заместитель главы Ярославского района Владимир Соловьев, назначенный на эту должность не так давно.

В октябре администрация района убедилась, что подрядчик окончательно бросил работы и подала в суд на него. Судебные тяжбы длились с того времени до 26 июня 2017 года. Проблема оказалась в том, что во время суда никакие работы на этой дороге по закону вести было нельзя.

По словам Соловьева, уже в эти выходные местные власти планируют сделать водоотвод и осушить кюветы.