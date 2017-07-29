Археологи в Республике Алтай нашли древнюю косторезную мастерскую майминцев недалеко от реки Катунь, сообщается на официальном сайте региона.

Студенческий археологический отряд под руководством ведущего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН, доктора исторических наук, профессора Новосибирского государственного педагогического университета Андрея Бородовского в течение всего лета работает в Республике Алтай. Лагерь расположен у села Манжерок, на правом берегу Катуни, почти у самого Чуйского тракта.



Раскопки проводятся в разных точках правобережья нижней Катуни, на разных расстояниях от лагеря, вплоть до Чемала. За один полевой сезон отряд успевает исследовать сразу несколько памятников — от раннескифского времени до эпохи раннего средневековья (VII в. до н.э. — V в. н.э.).



В текущем археологическом сезоне на городище Черемшанка (период рубежа эр, майминская культура) были обнаружены два сломанных костяных варгана, слегка похожих на трезубые костяные гребни для волос. Их возраст составил около двух тысяч лет. Они были сделаны из ребер копытного животного. Такие музыкальные инструменты были широко распространены в гуннское время. Но для Горного Алтая эти варганы как традиционные музыкальные инструменты являются древнейшими, сообщает пресс-служба Института истории и этнографии СО РАН.



Неподалеку от музыкальных инструментов выявлены признаки древней косторезной мастерской сарматского времени: многочисленные отходы интенсивного косторезного производства, костяные накладки на лук и наконечники стрел, маленький косторезный нож и точильный камень (оселок). Изделия из кости и рога нередко находят в погребениях на Алтае, но мест их производства до сих пор никто не детально не исследовал.



"Майминцы" были впервые обнаружены 20 лет назад и выделены в отдельную культуру по своеобразной керамике, но найти их погребения и предметы быта, следовательно, фактически подтвердить ее реальное существование этой археологической культуры довелось мне.

"Их поселения было немногочисленным, но очень развитыми — они сами делали луки и музыкальные инструменты гуннского типа, великолепно вырезали из кости. И вся их культурная и хозяйственная деятельность — происходила именно тут, в нижнем течении Катуни", — отметил Бородовский.



Из-за экстремальных условий: высокой влажности, густого травяного и лесного покрова в этих районах много интересных находок и неразграбленных курганов. Многие из обнаруженных предметов стали экспонатами Национального музея им. А.В.Анохина в Горно-Алтайске и выставляются с указанием автора находок.

За последние десятилетия в этом районе обнаружены и исследованы несколько неизвестных ранее курганных групп раннего железного века. В пяти километрах к северу от Манжерока находится памятник Чултуков Лог-1, на краю которого была найдена средневековая железоплавильная печь с конструкцией из сосновых шестов.



Некрополь Чултуков Лог-1 (V в до н.э. – III в.н.э.) содержит более ста захоронений почти всех археологических культур Горного Алтая эпохи раннего железа. На одном краю погребального поля – курганы быстрянской культуры, в них погребенные лежат на спине головой на север. В центре некрополя – кара-кобинские захоронения в каменных ящиках из плитняка. А с другого края – зона курганов северных пазырыкцев.



Неподалеку от Чултукова Лога расположено одно из самых крупных древних городищ северного Алтая (полкилометра в длину) – памятник гуннской эпохи Манжерок-3, на котором сохранились оборонные рвы еще со скифских времен, а также комплекс курганов Манжерок-12.



Геофизики подтвердили гипотезу Бородовского о том, что Соузгинские валы, возвышающиеся шестью рядами поперек Чуйского тракта, представляют собой искусственно созданные древние оборонительные каменные насыпи. Под толстым слоем дерна оказалась каменная кладка из очень крупных камней (мегалитов). Местность около современного села Соузга, по сути, представляла собой ворота в Горный Алтай, и в первом тысячелетии до нашей эры, по мнению исследователя, местные жители тщательно охраняли свои территории.

"Гипотезу о возрасте этого памятника еще предстоит доказать. Но уже сейчас можно уверенно говорить, что Горный Алтай имеет свою "Великую алтайскую стену", — считает Бородовский.