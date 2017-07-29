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III Фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" пройдет в Алтайском крае в субботу, 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации регионального правительства.
На мероприятии гости смогут попробовать вареники с более чем 50 видами начинок, включая картофель, грибы, шкварки, капусту, мясо, редьку, горох, фрукты и другие. Также участники по традиции посоревнуются в конкурсе "Вареничное чудо". В сообщении говорится, что в 2016 году на фестиваль привезли вареник весом четыре килограмма, а также блюдо в виде запеченного поросенка.
Кроме этого, в программу фестиваля включены конкурсы, мастер-классы по лепке вареников, ярмарка сувениров, выступление народных ансамблей украинской песни из разных районов края. В конце фестиваля будет запущен фейерверк.
"Всэ будэ смачно!" пройдет на базе отдыха "Гуселетовские плесы" в Романовском районе. Начало мероприятия в 13:00.
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