Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле автомобиль Hummer попал в ДТП на перекрестке улица Попова — Антона Петрова. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что у машины сдуто левое колесо, а правое лежит рядом с ней. Также неподалеку от авто сбит дорожный знак.
В сообщении сказано, что сообщения об аварии поступают с 4:00 субботы, 29 июля. На месте аварии свидетели видели полицейских.
В комментариях подписчики сообщества предположили, что автомобиль на скорости перескочил через трамвайные пути и врезался в знак. Один из участников группы нарисовал предполагаемую схему траектории движения машины.
Комментарии
очевидно, он не местный и слепо доверился знаку "направление главной дороги". а там она нарисована по прямой. сочувствую
На месте аварии свидетели видели полицейских
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какой ужас
Это отличное место. Оно алкашей ловит больше чем полицаи. Жаль столбов маловато.
синька зло, синька чмo
Папа сделает а-та-та