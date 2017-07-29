Фото: vk.com
Жители столицы Алтайского края были удивлены, увидев в небе над городом необычный летающий объект. Об этом написали пользователи в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По словам горожан, НЛО был заметен в небе в 22:48 в пятницу, 28 июля. Барнаульцы разместили снимки, на которых видно свечение. Жители краевой столицы отметили, что зрелище было красивым.
В группе "Роскосмоса" в соцсети позже появилась информация, что с площадки №1 космодрома Байконур была запущена ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем новой модификации "Союз МС-05".
Также в сообществе "Роскосмоса" были опубликованы фото запуска корабля.
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