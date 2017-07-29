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Макфол назвал несправедливыми ответные санкции РФ против США

, ИА "Амител"
По словам экс-посла США, Америка не вмешивались в российские выборы

Фото: aboutru.com

Бывший посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол прокомментировал ответные санкции РФ на американские ограничения. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Twitter-аккаунт дипломата.

Макфол назвал реакцию Москвы на действия Вашингтона "несправедлива", так как Штаты не вмешивались в российские выборы.

Издание напоминает, что в пятницу, 28 июля, МИД РФ призвал Вашингтон до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в Америке. Это значит, что общее количество персонала, который занят в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ, сократится до 455 человек.

Кроме этого, с 1 августа приостанавливается использование американским посольством дачи в Серебряном Бору и всех складских помещений на Дорожной улице в Москве.

27 июля сенат США принял законопроект о санкциях против РФ, Ирана и КНДР. Документ  отправили на подпись к главе Белого дома Дональду Трампу. При этом Вашингтон отметил, что поддерживает санкционную политику против России.

Законопроект предусматривает ряд ограничений. Например, предлагается сократить до двух недель максимальный срок финансирования банков, находящихся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

В конце 2016 года Вашингтон решил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к жилым посольским комплексам в американском штате Мэриленд и в Нью-Йорке. Данный шаг они назвали "ответом на притеснения американских дипломатов в Москве".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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