Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 370 квадратных метров выставили на продажу в барнаульском поселке Солнечная поляна за 15,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом стоит на участке 10 соток на улице Геодезической. Внутренняя отделка выполнена по дизайн-проекту. Четыре комнаты, холл с камином, библиотека, кухня-столовая, зимний сад, прачечная, веранда, балкон.
Имеется погреб. В цокольном этаже расположены сауна на дровах, бассейн, спортзал. Под крышей можно сделать мансардное помещение.
Также есть отапливаемый гараж на два автомобиля, отапливаемый гостевой домик.
Комментарии