Фото: vk.com/barneos22
В Советском районе Алтайского края разгулялся ураган в ночь на субботу, 29 июля. Запись об этом появилась в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте" вместе со снимками очевидцев.
Уточняется, что штормовой ветер ломал деревья и срывал слабозакрепленные конструкции. В том числе были частично повреждены некоторые крыши, деревья упали на тротуары и проезжие части улиц.
Данных о пострадавших пока нет. На месте ЧП работают около 140 спасателей, которые ликвидируют последствия непогоды и помогают местным жителям. В ГУ МЧС РФ по региону отметили, что социально-значимые объекты не пострадали.
В результате урагана без света остались восемь населенных пунктов в Бийском и Советском районах. К утру субботы отключенной осталась лишь линия 10 кВ, которая обеспечивает светом 752 человека. Работы по восстановлению электричества продолжаются.
Также в сети появилось видео последствий урагана на трассе Бийск — Горно-Алтайск. На записи можно увидеть лежащие на дороге оторванные ветки деревьев и вставшие из-за этого автомобили.
Комментарии
на трассе Бийск — Горно-Алтайск...А что это за трасса?
12:29 Это трасса Бийск-Горноалтайск. Просто редактор жертва егэ-ГЭ.